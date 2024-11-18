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花蓮永續觀光補助 吸引逾600印尼遊客分批到訪

2024/11/18 18:24（11/18 18:41 更新）
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為鼓勵旅行社帶團遊花蓮，縣府推出永續遊花蓮獎勵措施，對國外旅行團也給予住宿獎金，印尼旅遊團600多人分4梯次造訪，首發團已於17日來到花蓮，遊覽太魯閣牌樓等知名景點。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月18日
為鼓勵旅行社帶團遊花蓮，縣府推出永續遊花蓮獎勵措施，對國外旅行團也給予住宿獎金，印尼旅遊團600多人分4梯次造訪，首發團已於17日來到花蓮，遊覽太魯閣牌樓等知名景點。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月18日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）鼓勵旅行社帶團遊花蓮，縣府推出永續遊花蓮獎勵措施，對國外旅行團也給予住宿獎金，印尼旅遊團600多人，分4梯次造訪花蓮，首發團於17日抵達，為花蓮觀光市場注入強心針。

花蓮縣政府觀光處今天表示，積極推動國際觀光復甦，透過永續遊花蓮國內外團體旅遊補助方案，成功吸引大批印尼遊客來訪。由東風國際旅行社主辦的印尼旅遊團共600多人，首發團已於17日抵達花蓮，最後一個梯次預計21日抵達。

行程包含欣賞清水斷崖美景、太魯閣牌樓及遊客中心、七星潭等知名景點，晚間安排參訪東大門夜市，品嚐花蓮在地美食，了解花蓮庶民文化。住宿安排特別考量穆斯林遊客需求，展現花蓮觀光業對穆斯林市場的重視與準備。

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花蓮縣政府觀光處指出，永續遊花蓮獎勵方案推出後獲得熱烈響應，獎勵至12月20日或經費用完為止，此次成功吸引大批印尼遊客前來，不僅展現花蓮在國際觀光市場的吸引力，更顯示花蓮觀光產業在災後逐漸復甦；縣府將持續優化在地旅遊環境，提升穆斯林友善設施，期望吸引更多國際旅客造訪花蓮。

永續遊花蓮獎勵方案針對外國團遊部分，為外籍人士人數達8人以上的團體，每團獎勵金額為住宿花蓮一晚最高新台幣1萬2000元。（編輯：張雅淨）1131118

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