北市推服務業換節能設備計畫 每案補助最高300萬

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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市產發局今天表示，北市近年用電戶數增加，全市用電量服務業佔比約6成，推「服務業汰換節能設備補助計畫」，每案最高補助新台幣300萬元，時間至明年底，申請額滿為止。

台北市產業發展局透過新聞資料指出，近年來，北市用電戶數持續增加，因產業經濟蓬勃發展與熱島效應，導致用電需求提升，因北市為國際都市商業中心，服務業比其他縣市發達。

經統計，台北市用電量服務業部門占比為59.65%是行業別最高，其次住宅占36.16%，工業部門和農林漁牧業的用電量相對較低。

產發局表示，為加速推動淨零政策及因應能源轉型提升用電效率，今年持續推動「服務業汰換節能設備補助計畫」。統計民國111、112年補助服務業案件共受理1112件，節電量達5348萬度，每年減碳量2.7萬公噸。

產發局指出，今年服務業補助計畫申請時間至年底，為持續推動節能省碳，補助延長至明年底。

此外，「服務業汰換節能設備補助計畫」每案最高可申請至300萬元，補助設備共9項，包含照明燈具、室內停車場智慧照明、電冰箱、冷凍櫃、冷凍藏庫、空氣門簾等。

產發局表示，先前申請更換節能設備以中小企業、餐廳居多，主要是汰換易耗電燈具、冷氣設備，如中山區某甜品飲料店原本因頻繁開關門，導致冷氣外流，加上內部空氣流通差，增加冷氣負載讓電費飆升。

經店家汰換成空氣門簾，阻擋冷氣外流，並設循環扇優化室內冷氣循環，每年約減少6000度電，節省電費約2萬元，不僅提升顧客購物舒適度也成功削減夏季用電量。

產發局指出，台北市的服務業如想申請「服務業汰換節能設備補助計畫」可至官方網站，點閱網頁「最新消息」就有資訊及詢問專線。（編輯：方沛清）1131119