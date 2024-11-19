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校內有數百座日本墓碑？高科大澄清是詩詞石碑

2024/11/19 12:54（11/19 13:26 更新）
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國立高雄科技大學第一校區林蔭大道上有286座日文石碑，引發「墓碑」討論；校方19日表示，這些日文石碑是日本311地震後，民間發起詩文創作感念台灣捐款，都是詩社藝術家的作品。（高科大提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月19日
國立高雄科技大學第一校區林蔭大道上有286座日文石碑，引發「墓碑」討論；校方19日表示，這些日文石碑是日本311地震後，民間發起詩文創作感念台灣捐款，都是詩社藝術家的作品。（高科大提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月19日
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（中央社記者林巧璉高雄19日電）國立高雄科技大學第一校區林蔭大道上有286座日文石碑，引發「墓碑」討論。校方今天澄清，這是日本311大地震後，日本人感念台灣人捐款，將詩詞刻在花崗石上捐給高科大典藏。

近日有高科大學生在社群媒體Threads上放上影片，影片中可看到林蔭大道上有許多小石碑，底下留言討論「每次走到這裡都覺得很恐怖，這是墓碑大道。」「下面真的有放骨灰嗎」、「真的是墓碑喔？」等。

高科大應用日語系副教授黃愛玲今天接受媒體聯訪時說，這些日文石碑是日本311地震後，民間發起詩文創作感念台灣捐款，都是詩社藝術家的作品。也因為高科大是台灣的科大日文系生員最多的學校，這些作品最後全數捐給高科大典藏。

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根據高科大校內刊物內容，2011年日本311大地震後，日本詩社藝術家為了感念台灣人在震災伸出援手，第一時間募集超過180億元愛心捐款，特地撰擬詩文作品，並以篆刻石碑方式呈現，全數作品交給高科大永久典藏。

高科大表示，在2012年於外語學院前林蔭步道，設置286座以日文撰寫並篆刻於花崗石石碑上的「詩文之道」。這些日文詩詞作品包括日本傳統藝術短歌、俳句、川柳、書法等內容。當時也為此展覽舉辦活動，更有藝術家親自來台參與。（編輯：郭諭儒）1131119

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