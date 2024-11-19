彰縣芳苑鄉土文化協會出新書 紀錄反火化場過程

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）為紀錄2020年反芳苑鄉公所設火化場運動，彰縣芳苑鄉鄉土文化協會出新書，紀錄民眾抗議過程，理事長林天成說，縣府最近又規劃設火葬場，需提出長遠規劃才能獲民眾認同。

彰化芳苑鄉公所2020年2月宣布，規劃在彰化芳苑鄉第六公墓設火化場，引發當地民眾反彈，成立反火化場自救會，自救會以投書、寫公開信給鄉長等方式表達訴求，鄉公所最後宣布撤案，讓抗議活動圓滿落幕，自救會也轉型成為彰縣芳苑鄉鄉土文化協會。

彰化縣芳苑鄉鄉土文化協會林天成編撰「芳聲人語：芳苑反火化場運動紀事」一書，紀錄2020年芳苑鄉反火化場運動及自救會轉型為鄉土文化協會的工作記錄，全書分7章171頁。

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林天成今天接受媒體聯訪時說，反火化場活動一發起，地方立即成立自救會，彰顯免於恐懼的自由，今日的反火化場運動，展現民主世代的精彩。

有媒體詢問林天成對彰縣府規劃在芳苑鄉蓋火葬場的看法；林天成說，不便表示支持或反對立場，不過他認為，縣府若要爭取民眾支持，應效法日本政府蓋明治神宮及代代木公園精神，提供長遠且能看到願景的籃圖，才能說服民眾。（編輯：郭諭儒）1131119