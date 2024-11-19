議員指AI園區交通塞 竹縣：協調接駁與公車改善

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）國民黨新竹縣議員吳旭智今天質詢，竹縣AI園區發展迅速，交通壅塞問題嚴重應改善。縣府說，已與廠商討論將透過員工交通接駁車、彈性上下班等方式調整，另有公車等可搭乘。

新竹縣議會進行第20屆第4次定期會，吳旭智今天質詢指出，AI園區發展快，常有塞車等交通問題，如在光明六路與縣政二路等主要幹道，車流量早超出道路容量，居民通勤時間大幅增加。

吳旭智說，縣府可朝調度私人業者短期協助，以及整合原有的公車路線及時段，甚至增加YouBike車輛，讓民眾通勤更便利，讓搭乘可更便利，以改善交通壓力。

交通旅遊處長陳盈州答詢表示，因應AI園區交通，廠商承諾提出相關辦法，如員工交通接駁車、員工共乘、彈性上下班、遠距上班、鼓勵使用大眾運輸、員工停車收費及裝卸貨車輛避開尖峰時間等，縣府未來也會持續追蹤執行情形。

會後縣府透過文字表示，經盤點現行AI園區附近路線，除有公路客運路線「5619」為新竹-關西（經犁頭山），以及新竹縣竹北市公所免費市民公車5條路線「60、60A（繞駛東方荷蘭）、61、61支線A、61B」外，也還有縣府快捷1號及快捷7號路線提供服務。

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縣府說，縣府已統整各園區進駐廠商意見，主要公共運輸需求為新竹高鐵站、AI園區與竹北火車站間，但現階段尚無法確認各家業者接駁車班次資訊，縣府未來將視AI園區接駁車行駛狀況，再行研擬調整市區公車時刻表。

另外，吳旭智質詢說，公車班次5615是從芎林敏實科大出發經過竹北市再到新竹市區，客運班次調度不穩定或未能及時補足班次，許多學生無法準時抵達學校。對此，縣府說，客運業者今天已經找到司機，明天起「5615」班次會再增加，以滿足需求。（編輯：李錫璋）1131119