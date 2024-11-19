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中市推AI管制移動及固定污染源排放 提升稽查效率

2024/11/19 15:52（11/19 16:06 更新）
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台中市環保局近年積極發展移動污染源AI人工智慧自動判煙技術，結合車牌影像自動辨識系統，透過科技執法，管制高污染車輛排煙，並同步加強未定檢機車管制。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月19日
台中市環保局近年積極發展移動污染源AI人工智慧自動判煙技術，結合車牌影像自動辨識系統，透過科技執法，管制高污染車輛排煙，並同步加強未定檢機車管制。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月19日
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市發展AI人工智慧自動判煙技術，管制移動及固定污染源排放，不再受限人力及時間限制。市長盧秀燕今天表示，台中市空品不良日已從過去的平均1年60天降為20天。

台中市政府今天召開市政會議，由環保局副局長商文麟以「環境治理脫胎換骨─數位科技引領風潮」為題專案報告說明，環保局近年積極發展AI人工智慧自動判煙技術，管制移動污染源及固定污染源排放，不再侷限於人力、時間限制，提升稽查效率。

商文麟指出，近年市府積極發展移動污染源AI人工智慧自動判煙技術，結合車牌影像自動辨識系統，透過科技執法，管制高污染車輛排煙，並同步加強未定檢機車管制。

商文麟說，環保局並於112年攜手全國規模最大的計程車隊「台灣大車隊股份有限公司」合作，以70輛計程車為載體，導入車辨判煙設備，公私協力擴大稽查範圍，不再侷限於特定路段或區域。

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盧秀燕總結指出，近幾年感謝環保局實施相關空污管制作為及市民共同配合，台中市空氣品質不良日逐漸減少；在她上任前，台中市平均1年約有60天是空品不良日，現在已降為20天左右，雖然已進步了2/3，但市府還會繼續努力讓空品變得更好。

盧秀燕強調，環保局近幾年發展AI科技，進行相關偵測、追蹤、指引並計算出數據，讓市府在環境治理上更有成效，未來會持續布建「AI智慧判煙系統」，並提升AI智慧學習技術，透過AI協助監控與稽查蒐證，讓查核化被動為主動，嚇阻非法排放，提升稽查成效，持續提升台中空氣品質。（編輯：李淑華）1131119

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