衣物勾防撞桿安全有疑慮 竹縣會勘竹林大橋擬改善

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）國民黨竹縣議員陳星宏今天質詢，騎士反映穿雨衣、或長裙等行經竹林大橋，因風吹起衣物，就會被人車分隔防撞桿勾住，安全有疑慮，縣府說，將會勘，研擬方案替代防撞桿改善。

新竹縣議會第20屆第4次定期會，陳星宏今天質詢說，多次接獲民眾反映，在騎車行經竹林大橋時，若穿大衣、長裙或是雨衣，常受風吹起衣物後，就會勾到人車分隔防撞桿，經歷幾次意外部分防撞桿也折損盼改善，以保障機車通行安全。

陳星宏說，另在芎林鄉移入人口漸增，在芎林都市計畫內污水處理場規劃不符現況，希望將戶數超過600戶的綠獅重劃區納入規劃等。

對於衣物遭人車分隔防撞桿勾住情形，工務處透過文字表示，後續將會同交旅處現場會勘，研擬可行方案替代防撞桿。

對於芎林污水處理，工務處說，芎林污水下水道規劃報告是20年前定稿，不符合現況所需，縣府已編列新台幣300萬元預算（113、114年度），委託顧問公司辦理重新檢討委託規劃，屆時會把綠獅重劃區納入考量。（編輯：林恕暉）1131119