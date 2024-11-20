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為台灣隊加油 中市連鎖店家連3天轉播賽事應援

2024/11/20 12:10（11/20 12:46 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊晉級4強複賽，21日起在日本東京開打；台中市知名連鎖燒肉業者20日表示，21日到23日將在店內轉播賽事，為台灣隊加油。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月20日
世界12強棒球賽台灣隊晉級4強複賽，21日起在日本東京開打；台中市知名連鎖燒肉業者20日表示，21日到23日將在店內轉播賽事，為台灣隊加油。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）世界12強棒球賽如火如荼進行中，台灣隊晉級4強複賽，明天起在日本東京開打；台中市知名連鎖燒肉業者今天表示，21日到23日在店內轉播賽事，一起為台灣隊應援。

台灣隊在世界12強棒球賽預賽表現亮眼，晉級東京4強複賽，21日首戰，台灣隊將迎戰委內瑞拉隊，22日上午11時迎戰美國，23日晚間6時對戰日本。

身為資深球迷的屋馬燒肉集團創辦人金泰宏表示，今年台灣隊寫下32年來國際3大賽最佳績，一路晉級4強，他決定在門市內進行賽況轉播，也邀請全國球迷們一起到屋馬來看球賽，為台灣隊集氣。

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金泰宏說，除了連3天屋馬燒肉門市現場球迷專屬優惠外，屋馬餐飲集團旗下的品牌屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食也推出Uber One會員專屬買一送一優惠，在家追球賽也能輕鬆享用人氣特色料理。

此外，集團更推出21日到23日連續3天，只要穿台灣隊球衣或國旗相關衣物，拍照於貼文底下留言集氣，就送壽喜豬快樂捲1份；穿球衣到金韓食就贈焗烤起司地瓜或焗烤起司玉米擇一，邀請全民一起為台灣隊送上最強應援。（編輯：陳仁華）1131120

#日本
#台灣隊
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