花蓮市飄異味錯怪垃圾場 美崙區工廠攪出沼氣遭稽查

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮市美崙地區近日飄出陣陣異味，民眾懷疑是垃圾場臭味，花蓮市清潔隊喊冤，每天都有噴灑除臭劑；經花蓮縣環保局稽查，確認是工業區某燃料工廠翻攪作業飄出沼氣，已派員稽查。

花蓮市垃圾掩埋場靠近美崙地區，每當東北季風吹起時，異味隨氣流擾動，常引起民怨，最近入夜後美崙國中附近、中美路、東興三街等處飄散明顯異味，民眾懷疑是花蓮市垃圾掩埋場飄出。

花蓮市公所今天說明，為避免挖掘垃圾轉運過程產生異味，影響附近居民生活品質，廠商及清潔隊每天都定期噴灑除臭劑，降低異味產生。

針對民眾反映異味飄散，花蓮市清潔隊長吳慶展說，當下要求轉運廠商停止作業，加強除臭工作，也通報花蓮縣環保局，找出可能產生原因。

經過花蓮縣環保局稽查，發現來源是美崙工業區某燃料工廠，因堆置原物料太多，底部蓄積沼氣，最近進行翻攪作業導致臭味飄出，被東北季風吹向美崙及花蓮市區，影響空氣品質。

花蓮縣環保局已前往工廠採樣成分，待分析報告確認有無超過法規標準。

花蓮市公所指出，異味發生不一定是垃圾場造成，仍可向清潔隊反映，找出源頭並改善，因正值秋冬東北季風期間，已向環保局取得共識，這段時間改轉運打包垃圾，避免挖掘垃圾產生臭味逸散。（編輯：陳仁華）1131120