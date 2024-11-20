年終傳愛 企業捐款響應雲林家扶12/8歲末遊園會

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林家扶中心12月8日舉辦歲末園遊會，經費尚未到位，且缺民生物資，嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今天在縣長張麗善見證下，各捐贈20萬元，拋磚引玉盼各界慷慨解囊。

雲林家扶中心主委陳燦勲指出，雲林家扶中心服務約1000戶、近2000名雲林兒少，約60%單親家庭、30%隔代教養家庭，20%更是新住民家庭，而歲末園遊會是年終回娘家活動，因物價波動讓家扶照顧弱勢家庭成本不斷墊高，期待透過企業社團率先響應。

雲林家扶中心12月8日舉辦家扶55幸福「扇」FUN歲末園遊會，初估總經費需新台幣280萬元，目前距離目標差1/3經費，還有民生物資捐贈募集愛心。

嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品今天在張麗善見證下，各捐贈20萬元助雲林家扶歲末園遊會，由張麗善與陳燦勳、委員蔡銘貴代表受贈並致贈感謝狀。

張麗善表示，家扶深耕雲林縣已屆55年，長期來造福縣民是縣府好夥伴，而大環境壓力下歲末活動感謝有嘉邑行善團、福德巧新、憶霖企業、昇樺食品等率先支持，社會溫暖照顧，相信一定能圓滿順利。

福德巧新執行長黃冠昌說，取之於社會、用之於社會，今天捐款做公益，是盡企業社會責任。（編輯：陳仁華）1131120