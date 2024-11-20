花蓮震災紅單強制拆除戶 重建每坪最高補助15.3萬

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）0403強震造成花蓮90件建築震損紅單，花蓮縣府今天指出，獲行政院核定強制拆除的紅單受災戶重建補助方案，比例達興建成本85％，每坪最高補助新台幣15.3萬元，近400戶災民受益。

花蓮縣府指出，公共工程委員會提報重建方案，經國發會、國土署多次研議修正，行政院18日正式核准，補助對象針對紅單且經強制拆除的合法建築物所有權人，以自用住宅為限，民宿、出租住宅、飯店、商場、工廠及餐廳等非自用住宅不予補助。

花蓮縣府指出，根據行政院核批的方案內容，可領取原地原容積興建補助，1至3樓每坪補助10.57萬元，4樓以上以每坪成本18萬元估算，每坪最高單價補助15萬3000元。

補助採分期撥付，第1期款於個案領得建造執照並申報開工時，撥付補助金額60％，最後1期款於個案領得使用執照時撥付，期程自民國113年至116年止，總經費13.6億元。

根據花蓮縣府統計，符合補助條件的住宅類建物包含6處平房或透天厝、天王星大樓、統帥大樓、花一邨前棟，北濱街2號、秀林鄉民樂40號與41號及馥邑京華大樓等6處集合住宅，共12處建築物，戶數總計393戶。

若採都市更新或危老條例辦理重建者，補助重建平房是每坪5.56萬，6樓以上最高每坪12萬元，補助上限為30坪，每戶上限360萬元。

另外，花蓮縣府指出，紅、黃單案件有49棟申請弱層補強方案，依「耐震弱層補強設計手冊」，公寓大廈每棟補助450萬元、連棟式透天住宅每棟補助50萬元，依耐震能力評估危險度總分，補助比例最高可達85％。（編輯：陳清芳）1131120