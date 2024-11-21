本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中第2波物調券首日發放 民眾排長長人龍領取

2024/11/21 13:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市第2波物調券今天起連續發放3天共35萬份，許多民眾一早就到市場排隊領取，各發放地點排起長長人龍，很快就發完，還有攤商配合祭出優惠活動吸客。

台中市政府為振興庶民經濟，推出現金新台幣100元兌換200元物調券活動，即日起到23日在108處市場、夜市及商圈發放。

中市府經濟發展局表示，首日上午超過40處公有、民有、民營市場及部分上午營業的攤販集中區搶先發放，下午23處商圈接力，晚間是年輕人喜愛購買美食的夜市登場。

經發局表示，為減少民眾久候，各場域以最迅速方式兌換完畢。

霧峰公有零售市場及東興民有零售市場上午8時最早開始發放，有民眾6時就已在場等候，搶頭香的民眾表示，希望趕緊領到物調券，立刻消費使用，為家裡加菜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一早到霧峰了解排隊情形的台灣民眾黨籍台中市議員江和樹說，有民眾5時就排隊，還有攤商配合祭出優惠活動，如豬肉攤商只要民眾持物調券消費，原本1斤170元只要100元。

經發局說，這次發放每人可換2份，限領1次，已領取物調券民眾將由工作人員在手上蓋章，數量有限，換完為止；兌換不找零，須自備百元鈔。物調券於活動期限內視同現金，但不得跨場域使用，僅能於券上所示場域消費，使用期限到27日。（編輯：李明宗）1131121

#台中市
#經發局
#台中市政府
#江和樹
#霧峰
江和樹
女騎車未打方向燈2分鐘吃6罰單 中市警：符合規定台中八哥夜棲降屎雨擾民 市府試辦雷射光驅鳥
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：