台中第2波物調券首日發放 民眾排長長人龍領取

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市第2波物調券今天起連續發放3天共35萬份，許多民眾一早就到市場排隊領取，各發放地點排起長長人龍，很快就發完，還有攤商配合祭出優惠活動吸客。

台中市政府為振興庶民經濟，推出現金新台幣100元兌換200元物調券活動，即日起到23日在108處市場、夜市及商圈發放。

中市府經濟發展局表示，首日上午超過40處公有、民有、民營市場及部分上午營業的攤販集中區搶先發放，下午23處商圈接力，晚間是年輕人喜愛購買美食的夜市登場。

經發局表示，為減少民眾久候，各場域以最迅速方式兌換完畢。

霧峰公有零售市場及東興民有零售市場上午8時最早開始發放，有民眾6時就已在場等候，搶頭香的民眾表示，希望趕緊領到物調券，立刻消費使用，為家裡加菜。

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一早到霧峰了解排隊情形的台灣民眾黨籍台中市議員江和樹說，有民眾5時就排隊，還有攤商配合祭出優惠活動，如豬肉攤商只要民眾持物調券消費，原本1斤170元只要100元。

經發局說，這次發放每人可換2份，限領1次，已領取物調券民眾將由工作人員在手上蓋章，數量有限，換完為止；兌換不找零，須自備百元鈔。物調券於活動期限內視同現金，但不得跨場域使用，僅能於券上所示場域消費，使用期限到27日。（編輯：李明宗）1131121