黑熊學院超慢跑有防空演練與路障 讓民防融入生活

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（中央社記者高華謙新北23日電）黑熊學院今天辦理「2024黑熊超慢跑」，沿線結合防空警報演練、傷患通報、跨越路障等關卡，還設攤位讓民眾參與CPR急救與體驗防彈布料材質，希望讓民防融入生活。

黑熊學院與台北霞海城隍廟共同主辦的「2024黑熊超慢跑」今天上午在二重疏洪運動公園登場，分為3公里與9公里2種路線，年齡從2歲到88歲都有，祖孫團體超過1成。而台北霞海城隍廟的城隍爺、城隍夫人與月老也陪伴開跑。

黑熊學院說，這次沿線設置關卡，包括防空警報演練，讓參賽者練習在戶外空曠場所尋找掩蔽躲藏處；尋找AED與止血器材；以及傷患通報，學習冷靜面對並快速掌握、通報現況；還要與親友共同體驗災害當中可能發生的失散與事前應變，前往緊急會面點等。

黑熊學院執行長朱福銘說，中國國台辦10月14日宣告黑熊學院是台獨頑固份子，在場者就這定義也都會被指控顛覆國家政權，但這是敵人的國家宣告，「我們永遠不要由別的人、敵人與敵國定義自己身分」。

朱福銘說，超慢跑有一點哲學，看似簡單，但如果一個問題很複雜，就從這種最簡單的行動開始，當中共定義黑熊學院是台獨頑固份子，大家邁出的步伐就像超慢跑一樣，緩慢但堅定。

朱福銘表示，66年前823砲戰，長達44天、共約48萬顆飛彈轟炸金門，「但我們守下來了」，45年前高雄美麗島有數百名民運人士希望台灣除了安全，還要是民主自由國家，黑熊學院就是致力於這樣的活動。

朱福銘說，這次超慢跑沿路有設置障礙物，也鼓勵民眾背自己準備的避難背包，依自身體能調配水、物資與裝備的適當重量。此外，回程也設置「安妮怎麼了」「臺灣防災產業協會」「浤泰戰術工業」3大攤位，涵蓋CPR急救、防災到防彈布料體驗的安全防護等面向，希望讓民防更貼近、融入到民眾生活中。

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浤泰戰術工業技術長張勝豪說，民眾可以到攤位感受抗彈板與緩衝材料，有的緩衝材料緊實、有的較彈、有的吸收力強，民眾可以透過鋼珠彈跳力感受差異。現場還有可以穿戴在身上的防割、防刺布料，並準備利器讓民眾體驗，這些物品都很輕巧、方便攜帶，希望民防概念更輕鬆走進民眾日常生活。

台北霞海城隍廟管理人陳文文與文宣組長吳孟寰說，迪化街街道小、木造房子多，在1996、1997年辦理年貨大街時曾發生嚴重火災，自那時起每年消防隊都會辦防災演練，他們除了提供消防隊支持，也非常在意公共安全與民防議題，因為要先學會保護自己、家人，才能保護自己的國家。（編輯：李亨山）1131123