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12強奪冠大學師加油嘶吼失聲停課 校方：早已調課

2024/11/25 17:07（11/25 17:46 更新）
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世界12強棒球賽台灣從預賽拚到冠軍戰，24日擊敗強敵日本，奪下首座冠軍獎盃，台中市政府當天晚間也在府前廣場直播賽事，吸引許多民眾到場，為台灣隊嘶喊加油，見證感動瞬間。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月25日
世界12強棒球賽台灣從預賽拚到冠軍戰，24日擊敗強敵日本，奪下首座冠軍獎盃，台中市政府當天晚間也在府前廣場直播賽事，吸引許多民眾到場，為台灣隊嘶喊加油，見證感動瞬間。（市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）世界12強棒球賽，台灣隊擊敗強敵日本隊奪下冠軍，全台歡騰。台中卻有大學老師加油到「燒聲」，今天停課一天。對此校方澄清，該名老師日前已調課，以幽默方式提醒學生。

世界12強棒球賽，台灣隊一開始就不被看好，一路自預賽闖關，力爭上游前進東京巨蛋複賽，昨天冠軍戰擊敗強敵日本，為台灣奪下首座冠軍盃，不止球員喜極而泣，全台感動沸騰。

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台中卻傳出有大學教師在台灣隊奪下冠軍後，發給學生「停課」通知，因為老師喉嚨沙啞，明天要停課一次，文中提到，因為這輩子沒看過的事情居然發生，台灣能夠在國際賽事打贏全職業的日本隊，順利拿下冠軍，真的很令人開心。

對此，校方回應，該名老師之前就已經調課了，只因台灣隊拿到世界大賽冠軍，老師才以幽默方式提醒學生。校方強調，是「調課」不是「停課」，有顧及學生的上課權益。（編輯：李淑華）1131125

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