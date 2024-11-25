台南400將落幕 部分設施將持續使用成未來資產

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市議會今天下午進行「2024台南400期中成果報告」專案報告，台南市副市長葉澤山說，台南400舉辦眾多展覽及大型活動，其中部分硬體設施未來會繼續使用，成為未來資產。

專案報告由葉澤山率市府團隊備詢，文化局長謝仕淵及相關局處首長列席報告，說明台南400經費運用情形，以及各大活動國內外行銷成果。

葉澤山表示，台南400即將落幕，藉由台南400舉辦眾多展覽及大型活動，都展現城市發展重要里程碑，所花經費並非僅僅曇花一現。

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他說，例如水利局的水資源環境教育展即屬於預約性常設展，民眾只要預約，就會有專人解說台南的水文知識，農業局地景劇場設備也會留下讓文化局繼續使用，還有其他古蹟修復及環境營造等建設，都是2024年台南400展望未來重要資產。

謝仕淵表示，台南400舉辦許多展覽及活動，利用人潮嘗試許多新型觀光模式，例如安平古堡首度開放夜間參觀，獲得民眾熱烈迴響，將研擬是否常設性開放，延續觀光效益。（編輯：李淑華）1131125