國定古蹟區打造光電車棚 台南水道博物館獲光鐸獎

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市府文化局於山上花園水道博物館戶外停車場打造光電車棚，解決遊客車輛受烈日曝曬問題，更以國定古蹟等特色獲今年經濟部能源署「優良太陽光電系統光鐸獎」肯定。

經濟部能源署為推廣陽光屋頂百萬座計畫，舉辦「優良太陽光電系統光鐸獎」，優化國內太陽光電設置環境，強化產業國際市場競爭力，今年為第11屆，山上花園水道博物館光電車棚參加「優良一地多用獎」項目獲肯定。

台南市政府文化局長謝仕淵告訴中央社記者，停車場設置太陽能發電設施，不僅解決遊客車輛受烈日曝曬之苦、為市庫增加停車費收入，每年發電量約107萬度，呼應環境教育及永續發展理念，可說是多贏政策。

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謝仕淵指出，設置地點為國定古蹟景點，在設計與結構施工上，力求兼顧文化美學、視覺景觀完整度及歷史保存3面向，取得最佳平衡，並採大跨距設計，車輛進出流暢安全，得以獲獎受肯定。

他說，歷史超過百年的水道博物館，當年雖是用來潔淨民生用水設施，但設計上也別具匠心，以巧妙採光、結構挑高與善用建材特性，克服能源稀少、環境悶熱等問題，可說是現代環保意識先驅，館方近年積極推廣，已成為融合文化及環境教育的場域。（編輯：陳仁華）1131110