議員指提獎金加碼卻無球員設籍 北市體育局坦承疏失

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北26日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，台北市府提出選手獎金加碼，議員指無球員設籍，市府想蹭要認真且應提前掌握資訊，體育局長王泓翔坦承疏失，市長蔣萬安回應是要鼓勵選手。

蔣萬安今天下午列席台北市議會市政總質詢備詢，民進黨議員簡舒培表示，台灣隊獲得12強棒球賽冠軍，全台灣都在蹭，但北市府卻很漏氣，提出加碼獎金，卻沒選手是設籍在台北市。

她說，網路流傳迷因圖就是「中華台北隊沒有台北人」，台灣隊得冠軍後，北市府提出選手及教練可免費搭捷運，被外界吐槽沒誠意，調閱資料發現，市府根本沒掌握未設籍在台北市的球員，市府要蹭也要認真找資料，為何幕僚沒提前告知蔣萬安。

蔣萬安回應，現行辦法是針對有資格球員，但體育局未來針對類似活動應事前做好相關確認。

簡舒培表示，北市府太漏氣，如台南市府要蹭台灣隊拿冠軍並提供獎勵，都有提前掌握相關名單，蔣萬安卻在今天才提到相關內容，而市府昨天才臨時宣布要辦球員見面會，名稱卻很奇怪是「台北城市英雄」，但只有1個國家隊，怎會稱台北城市。

北市議員許淑華要求此活動要改名稱並詢問預算來源，體育局長王泓翔回應是幕僚決定會檢討，這是各局處合辦，預算共新台幣60萬元；蔣萬安說，會即刻修正，此活動就是針對中華隊，就是「TEAM TAIWAN」。

許淑華指出，北市府要蹭台灣隊拿冠軍的格局應該要高，針對發加碼獎金給球員，還未確定是否有球員設籍在台北就對外宣布，認為局處在幫蔣萬安補破網，並追問預算來源。

蔣萬安回應，雖很多選手未設籍在台北，但曾在北市就讀高中或國小是校友，就是要感謝台北市選手及教練。王泓翔說，獎金以第二預備金支應，且是依預算法辦理，這是幕僚作業問題，會檢討。

民進黨議員陳賢蔚要求市府應協助第三級和四級棒球隊如改善環境、增加外籍教練或提高預算等。蔣萬安允諾。

教育部體育署18日指出，世界12強棒球賽台灣隊若打進前3名，每名球員可獲新台幣300萬元至700萬元的國光獎金。蔣萬安則表示將加碼10%獎金給台北市選手。（編輯：張銘坤）1131126