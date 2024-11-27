新北市圖第二總館案 耗資近40億元估114年徵選

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市立圖書館三重分館案將耗資近40億元，114年徵選建築師，改建為新北第二圖書總館。文化局今天表示，此案規劃為生活化圖書館，除休閒與複合商業也有科技影音體驗空間。

新北市政府文化局今天在市政會議提出專案報告指出，原規劃投入新台幣30億元，比照板橋區市圖總館，在新北市立圖書館三重分館原址改建、打造第二總館，但因地方民代希望增加停車空間，經重新規劃後，新規模將耗資近40億元。

民進黨新北市議員李余典日前主張，規劃市圖第二總館為溪北地區新地標，應審慎規劃建築外觀、閱覽資源、空間運用、複合商業設施、創客中心。

文化局表示，先期規劃特色亮點包括打造具有城市地標建築、休閒交流中心、複合商業服務、創新學習場域及科技影音體驗。

其中，大型會議廳可供大型集會使用，創新學習場域可供師生教學及課餘活動；另規劃樂齡學習區、閱報區、期刊區等社區樂齡空間，提供在地居民休憩交流及活動彈性使用。

除生活化的圖書館，文化局指出，第二總館將透過數位探索、虛擬實境與創客空間，期待打造成為「新世代未來圖書館」。

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另外，文化局回應中央社記者詢問表示，第二總館設計監造案已公開閱覽，並上網公告招標，全案規劃民國114年上半年完成徵選設計監造建築師，明年下半年進行基本設計，115年細部設計及工程招標，116年開工。

至於第二總館案的複合商業設施，文化局指出，將參考市圖總館的咖啡館，同時也會增加更多元的商業元素，將等細部設計與空間規劃定位後進一步思考。（編輯：戴光育）1131127