台東首座立體停車場 造價近7億爭議聲中動土

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣政府興建縣內首座立體停車場，預算近7億，議員砲轟「天價」浪費公帑；工程今天動土，縣長饒慶鈴表示，預計115年完工，是一座兼具停車、商業及社福功能的大樓。

縣府今天上午在台東市新生路農會超商附近，舉行立體停車場動土典禮，由饒慶鈴主持。

縣府建設處簡報資料，停車場從地上2到4層及屋頂層規劃提供303格汽車停車位，並預留空間以便未來擴充為充電車位，此外，設有165格機車停車位；停車場地下層則規劃為社會福利空間，提供多功能社會服務場所，地上1層將設有商場空間，與周邊商圈串聯，增強商圈凝聚效力，提升新生路及周遭商圈經濟效益。

饒慶鈴致詞表示，這座立體停車場將兼具停車、商業及社會福利功能，為周邊帶來更多觀光人潮與經濟活力，期待民國115年完工後，為台東民眾與遊客提供更便捷安全交通選擇，以及全新徒步商圈體驗。

去年6月間案件送到台東縣議會審議，引起縣議員譁然，包括民進黨議員簡維國、黃治維，以及民眾黨議員陳宏宗、無黨籍議員潘貴蘭都認為造價太高、浪費公帑，並且要求縣府在議會做專案報告。

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台東縣政府建設處長蔡勝雄在縣議會專案報告指出，經費是獲中央核定補助3億元，加上縣政府自籌4億元，工程總經費共7億元，會估算到近7億元，都經過嚴謹計算，包括結構安全設計及工程原物料波動等，絕不會浪費公帑。

有關「天價」問題，他說台東近年發包工程，新港國中每坪17.28萬元、成功鎮衛生所每坪17.84萬元、池上鄉衛生所每坪19萬元、全民運動館及青少年福利服務中心工程每坪19萬元，因此停車場預估每坪19.8萬元是合理的，將提供468個汽機車車位。（編輯：陳仁華）1131127