環狀線板橋站捷運開發案簽約 估2030年完工

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（中央社記者高華謙新北27日電）新北捷運局說，環狀線板橋站捷運開發案今天簽約，預計興建地標型商辦大樓，提供大型國際會議廳及創新產業辦公空間，投資金額約新台幣39億元，預計2030年完工。

新北市府捷運局今天舉辦環狀線板橋站開發案簽約儀式，由新北捷運局長李政安與冠德建設總經理張勝安共同簽署投資契約。

李政安說，板橋站捷運開發案位於新北交通樞紐核心，與捷運新北環狀線、板南線、高鐵、台鐵4鐵及中長程客運轉運站共構，將興建地下7層、地上24層，共1.2萬坪的商業及辦公空間。

李政安表示，規劃1樓為零售店面、2樓新創基地、6樓以上為辦公空間，並設置可容納200人的大型國際會議廳，提供就業人口1700人進駐大樓，投資金額約39億元，預計2030年完工。

此外，為培育新北人才，投資人提供5000萬元基金扶植新創產業，希望完善創業生態系統，活化新北在地經濟。

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李政安說，未來板橋站捷開案開發完成後，交通、環境、產業、人才等4大面向將全面升級，透過轉運站及捷運車站空間改造，優化動線及空間利用，並串聯台鐵、高鐵、捷運板南線與國家兒童未來館。

新北捷運局指出，透過捷運場站開發吸引人潮到捷運沿線活動，為運量帶來可觀正面效益，新北環狀線10處場站開發預估共可引入投資金額約652億，創造2.2萬個就業機會，繼板橋站成功招商後，新北捷運局將持續推動捷運開發招商作業。（編輯：林恕暉）1131127