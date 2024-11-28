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金酒蛇年玉璽酒抽籤 4000縣民取得限量購買資格

2024/11/28 16:51（11/28 17:36 更新）
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金門酒廠28日舉行2024年「蛇來運轉」玉璽酒抽籤記者會，董事長吳昆璋（圖）表示，金酒從2015年推出生肖主題玉璽酒，將在2026年迎來最後1個生肖的玉璽酒，屆時完整收藏會更有價值。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月28日
金門酒廠28日舉行2024年「蛇來運轉」玉璽酒抽籤記者會，董事長吳昆璋（圖）表示，金酒從2015年推出生肖主題玉璽酒，將在2026年迎來最後1個生肖的玉璽酒，屆時完整收藏會更有價值。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月28日
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（中央社記者吳玟嶸金門28日電）金門酒廠今天舉辦蛇年玉璽酒抽籤記者會，中籤的4000名縣民可購買限量玉璽酒。金酒董事長吳昆璋說，玉璽酒剩下馬年就全部推出完成，屆時完整收藏會更有價值。

金酒今天下午在酒廠行政大樓多媒體簡報室舉辦2024年「蛇來運轉」玉璽酒抽籤記者會，在律師、資訊專家見證下，同步直播抽出4000名在2024年11月11日設籍金門且滿18歲縣民，可在日後價購玉璽酒。

吳昆璋接受媒體聯訪時表示，金門酒廠從2015年推出系列生肖主題玉璽酒，將在2026年迎來最後1個生肖，到時候完整收藏會更有價值；此外，在這系列結束後，如果持續推出生肖酒系列，在抽籤時將會排除掉上次曾經中籤者，把機會讓給更多人。

金門酒廠透過新聞稿表示，這次玉璽酒酒器結合琉璃與陶瓷，底部篆刻「蛇來運轉」搭配木製底座，上蓋採用「蛇盤富貴」立體雕塑，串聯蛇年祝福；並挑選窖藏坑道中8年以上陳年高粱製作此款玉璽酒。

金酒表示，「蛇來運轉」玉璽酒延續過往抽籤價購方式，將會寄出中籤價購通知單，抽中縣民也能上網查詢中獎名單，在指定期間持中籤通知單、身分證等文件到金酒金寧廠福利大樓，以新台幣2萬2000元購買1盒「蛇來運轉」玉璽酒。（編輯：謝雅竹）1131128

（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）

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