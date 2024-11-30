本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
平安新村教保中心不當對待、猥褻兒童 蔣萬安要求國防部終止契約
首頁 / 地方

北市議會播映國有器官加強安維 葛特曼跨海拍片力挺

2024/11/30 15:12（11/30 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市議會30日播映紀錄片「國有器官」，因遭人恐嚇要持刀闖入砍人，警方也動員到場維安。在影片播放前，民進黨籍議員洪健益（左）下午受訪表示，檢調單位已積極介入調查，台灣是民主國家，不容許任何人進行這類恐嚇。中央社記者黃麗芸攝 113年11月30日
台北市議會30日播映紀錄片「國有器官」，因遭人恐嚇要持刀闖入砍人，警方也動員到場維安。在影片播放前，民進黨籍議員洪健益（左）下午受訪表示，檢調單位已積極介入調查，台灣是民主國家，不容許任何人進行這類恐嚇。中央社記者黃麗芸攝 113年11月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市議會今天播映「國有器官」紀錄片，因遭人恐嚇要持刀闖入砍人，北市警方出動49名警力加強安維，現場並無異狀，台北市議員洪健益也宣布葛特曼特別拍片力挺。

民進黨市議員洪健益昨天指出，台灣各地播映「國有器官」紀錄片都陸續遭恐嚇，共計全國各機關已有28起恐嚇案件，由於北市議會30日也將舉辦特映會，同樣遭人留言恐嚇揚言要持刀闖入砍人，已向警方報案。

據了解，台北市警察局經偵辦後初步掌握，犯嫌是利用跳板方式自海外發文恐嚇，正積極偵辦釐清犯嫌身分查緝。

轄區市警局信義分局也表示，今天已出動49名警力加強議會周邊安全維護，目前並無特殊狀況，將持續加強戒備。

影片播放前，洪健益下午也在台北市議會召開記者會說明，檢調單位已積極介入調查中，台灣是民主國家，不容許任何人進行此種恐嚇，這次活動是由市議會民進黨團和雄獅影視文化有限公司共同舉辦，民眾都有知的權利，歡迎大家到場觀賞。

洪健益指出，台北市長蔣萬安也認為不應讓暴力恐嚇事件在北市發生，下令要求加強安維，也希望蔣萬安若有空可到場看片。

他提到，活動有個神祕橋段，就是知名的「屠殺」書籍作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）特別拍攝2分鐘短片，越洋聲援力挺，邀請大家觀賞這部紀錄片。

同黨籍市議員許淑華受訪時也表示，希望透過此片讓大家了解中共不尊重人權的情況，也能透過國際壓力遏止中共繼續此種行為，同時希望警方也要全力調查這起恐嚇案件。

活動現場約有逾400名民眾到場觀賞，也特別播放葛特曼的短片，他在影片中表示，希望大家能觀看此片，並進一步了解法輪功成員遭中共迫壓人權的真相。（編輯：張銘坤）1131130

洪健益
北市議會30日播映國有器官紀錄片 接獲砍人恐嚇報警偵辦北市府辦國慶活動費用增 議員指租紅龍比網購貴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：