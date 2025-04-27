備戰世壯運 北市慢壘首長隊力拚5/24擊退新北

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）2025雙北世壯運5月登場，台北市首長組隊報名慢速壘球，今天與議員洪健益、詹為元率領的人民公僕隊進行友誼賽，力拚正式賽時擊退新北市首長隊，目標奪得最後冠軍。

2025雙北世界壯年運動會5月17日至30日登場，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜各自率領局處首長組隊，報名慢速壘球45歲以上混合組別，將在5月24日於迎風河濱公園棒球場（觀山棒球場）一較高下。

台北首長隊為奪得佳績，除每週練習2次，也在今天與民進黨台北市議員洪健益、國民黨台北市議員詹為元率領的人民公僕隊進行友誼賽，備戰正式賽事。

台北首長隊今天由副市長林奕華擔任當日隊長，她在賽前致詞表示，首長隊為45歲以上成員組成，還有3個女性成員，其中又有不少隊員是為了世壯運首次接觸慢速壘球，練習過程非常有趣，更體現終身運動、全民運動精神。

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林奕華笑說，今天對上的人民公僕隊是30歲以上純男子隊伍，希望大家手下留情，並預祝屆時賽事兩隊都拿冠軍，將獎牌留在台北市。

洪健益表示，友誼賽就是玩得快樂、玩得身體健康；詹為元則說，實力如何不用多說，場上決勝負。（編輯：蕭博文）1140427