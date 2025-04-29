陽明交大將播「國有器官」疑收恐嚇信 警受理報案

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）國立陽明交通大學師生將於新竹光復校區內播放紀錄片「國有器官」，卻傳出近日疑似收到恐嚇電子郵件。警方表示，已受理報案，將追查郵件發送位置，找出寄件人身分依法偵辦。

陽明交大學生會（交通分會）將於5月1日在校內放映「國有器官」紀錄片。但有網友在社群平台Threads上發文指出，校方疑似收到恐嚇電子郵件。

對此，陽明交大今天向中央社記者表示，此次播放活動屬於學術交流性質，校方尊重師生所提出的空間使用申請，並依相關程序予以核可。

校方指出，為確保活動期間校園安全與秩序，已向轄區警察機關報備。

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新竹市警方向中央社記者表示，確實已受理民眾相關報案，將積極追查該電子郵件的發送地點，找出寄件人身分依法偵辦。

「國有器官」由華裔章勇進執導，內容訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。（編輯：李錫璋）1140429