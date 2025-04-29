加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

陽明交大將播「國有器官」疑收恐嚇信 警受理報案

2025/4/29 13:45（4/29 14:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）國立陽明交通大學師生將於新竹光復校區內播放紀錄片「國有器官」，卻傳出近日疑似收到恐嚇電子郵件。警方表示，已受理報案，將追查郵件發送位置，找出寄件人身分依法偵辦。

陽明交大學生會（交通分會）將於5月1日在校內放映「國有器官」紀錄片。但有網友在社群平台Threads上發文指出，校方疑似收到恐嚇電子郵件。

對此，陽明交大今天向中央社記者表示，此次播放活動屬於學術交流性質，校方尊重師生所提出的空間使用申請，並依相關程序予以核可。

校方指出，為確保活動期間校園安全與秩序，已向轄區警察機關報備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新竹市警方向中央社記者表示，確實已受理民眾相關報案，將積極追查該電子郵件的發送地點，找出寄件人身分依法偵辦。

「國有器官」由華裔章勇進執導，內容訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。（編輯：李錫璋）1140429

#Threads
#陽明交大
#新竹市
#國立陽明交通大學
延伸閱讀
彰基放映「國有器官」遭恐嚇 警介入調查台南市議會公播「國有器官」遭恐嚇 警現場加強維安北市議會播映國有器官加強安維 葛特曼跨海拍片力挺會議廳擬4/12播國有器官 北市青年局遭恐嚇報警
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：