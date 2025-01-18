彰基放映「國有器官」遭恐嚇 警介入調查

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）曾放映紀錄片「國有器官」的彰化基督教醫院昨天收到匿名恐嚇信，指院內遭放多顆爆裂物，如果院方晚間9時前沒取消未來所有播映就引爆；警方已介入調查，暫未發現可疑物品。

「國有器官」由導演章勇進執導，內容訪問參與活摘器官醫師，揭露中國共產黨以國家之力強制摘取器官謀利。

13日曾放映「國有器官」的彰基今天發布新聞稿表示，15日外科部發表譴責非法器官仲介聲明，17日就收到匿名人士寄出的恐嚇信，指已於院內放多顆爆裂物，要求院方取消未來所有播映，否則就引爆爆裂物。

彰基說，嚴厲譴責恐嚇行為危害公共安全，意圖以暴力手段破壞醫療機構長期堅守的倫理與道德底線。

彰基表示，始終秉持醫學倫理與道德，反對任何形式非法器官仲介，不因任何威脅或暴力手段而動搖，也絕不容許公共安全受侵害；外科部15日聲明譴責非法器官仲介，且陳姓、柯姓與邱姓醫師2022年7月1日已不續聘。

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接獲恐嚇信後立即報警的彰基說，已配合警方全面檢查，暫未發現任何可疑物品，並加強院區內外安全防護措施，確保員工及病患安全，希望早日將涉案人員繩之以法。

彰化縣警察局彰化分局表示，昨天接獲通報後，由偵查隊派員持金屬探測器與彰基保全人員巡視院區內可疑處所，未發現爆裂物。將加強彰基周邊巡邏，未來如果還有播映，分局會派員巡守，並將請警察局刑事警察大隊科偵隊協助追查涉案IP位置。（編輯：李明宗）1140118