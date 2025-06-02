加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普禁哈佛招國際生 外交部：暫未影響台生續與美協調
首頁 / 國際

「國有器官」在韓影展放映受阻 策展人疑遭中施壓

2025/6/2 20:18（6/2 20:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紀錄片「國有器官」訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。（圖取自https://www.facebook.com/ganjingworld）
紀錄片「國有器官」訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。（圖取自https://www.facebook.com/ganjingworld）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）關注國際人權問題的首爾翠雀花國際影展5月30日至6月3日在首爾舉行，但在影展開幕前一週內，協辦的電影院無預警取消放映「國有器官」等中國人權相關電影，部分廠商也取消贊助。

描述中國器官移植事件的紀錄片「國有器官」，30日在韓國KBS hall作為第5屆翠雀花國際影展的開幕片放映後，原定將與「時代革命」、「長春事件」、「沉默呼聲」等有關中國人權問題的紀錄片一起在MEGABOX東大門店放映，但在影展前一天，電影院在沒有事前通知的情況下單方面決定取消放映。

對於影展主辦方的抗議，電影院表示「不支持政治性的影展」，但影展總策展人許銀道指出，事前都已經提供資料，影院方不可能不知道他們打算放映什麼電影，突然取消放映，令人難以不懷疑是受到外部施壓。

赴韓參加影展的「國有器官」導演章勇進向媒體表示，他懷疑這次事件是中國在背後施壓，這也讓他想到先前在台灣的狀況，許多電影院、單位因為要放映這部片而收到恐嚇，「但台灣畢竟是民主自由的國家，從台灣網友、警方跟立法院的反應，我對台灣的民主充滿信心」，並相信韓國也是如此。

除了電影院無預警取消放映外，許銀道也透過媒體公開影展前發生的各種「從未想過會在韓國發生的事」，讓他覺得自己不是生活在大韓民國，而是「大韓中國」。

他表示，今年適逢影展第5年，主辦方準備了很多活動，包括在室外免費放映電影，但因為贊助方突然表示今年無法再提供支援、要求撤掉贊助商標等，許多周邊活動都被迫取消。

許銀道也控訴首爾市政府對影展補助不公，指出10名審查委員中只有1人是電影界人士，且僅用10分鐘就審查完20個團體的申請，包括翠雀花在內，只有2個團體落選，懷疑市府是因政治因素不願補助。

google news透過 Google News追蹤中央社

翠雀花國際影展是以北韓人權問題為主軸的電影節，近年開始擴及國際人權問題，許銀道說，許多脫北者逃離北韓後都必須經過中國，據稱有數萬脫北者滯留在中國，其中大部分是女性，這也讓他開始關注中國人權問題。

他強調，翠雀花國際影展並不具政治性質，而是為了讓這些國際上的人權問題能被大眾所知。許銀道說，利用紀錄片發聲是一種藝術自由、言論自由，「這不只是個人的權利，也是為了讓社會整體更加健全」，強調不應該因為誰不喜歡，就自我審查，「這不只是放棄藝術，也是放棄民主。」（編輯：陳慧萍）1140602

#中國
#立法院
#韓國
延伸閱讀
電影院放映「國有器官」收炸彈恐嚇信 刑事局：境外IP、VPN犯案陽明交大將播「國有器官」疑收恐嚇信 警受理報案洛杉磯時報：中國審查壓力加劇 台灣成華語電影希望之地中國電影「漂亮朋友」上映卡關 導演盼連署改變
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：