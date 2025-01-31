洛杉磯時報：中國審查壓力加劇 台灣成華語電影希望之地

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（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）「洛杉磯時報」報導，中國加強電影審查之際，報名台灣金馬獎的中國電影數量創近年新高，並引述中國影人的說法，「台灣是華語電影的最後希望之地」。

「洛杉磯時報」網站29日報導，中國審查機構對電影人的壓力日益增加，包括那些試圖透過將作品送往海外以規避政府審查的人。隨著對敏感議題（例如 COVID-19 疫情）限制加劇，不遵守官方審查規定的電影從業人員面臨影響生活與事業的威脅。

中國電影「漂亮朋友」涉及同性戀題材，在中國威權統治下面臨嚴格審查，無論在中國大陸或香港都沒有上映空間，監製王子劍向「洛杉磯時報」表示「對我們而言，台灣是唯一剩下的市場」。

英國新堡大學（Newcastle University）電影與中國研究教授余瓊表示：「一部電影能不能通過審查，沒有人知道。這些規定的目的與其說直接審查電影，倒不如說是為了讓你自我審查。」

中國政府加強審查，導致獨立電影節式微，縮減了體制外電影人的機會，很多中國電影人的目光投向海外。余瓊說：「審查制度一直都在，但是當審查越來越嚴格的時候，很多電影人開始將台灣視為展示作品的最佳地點。」

報導提到，去年有276部中國電影報名金馬獎，為2018年以來最多。報導也說明，台灣限制中國電影在戲院上映的數量，每年不得超過10部，電影的選定方式從50部提交的片中隨機抽籤決定，如果中國電影在國際影展或金馬獎獲得特定獎項，則可不受每年10部限制。

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王子劍透露，他和導演耿軍因為報名金馬獎，受到中國政府的騷擾，但未透露細節。他說：「當局一向以不留痕跡的方式施加懲罰。當他們覺得講道理無效，就轉而動用權力來威脅你。」

王子劍說，台灣是華語電影最後的希望之地。他批評中國政府「日益加劇的審查已經摧毀了中國的電影產業，每個人都只拍政府想看的電影」。（編輯：韋樞）1140131