中國電影「漂亮朋友」上映卡關 導演盼連署改變

（中央社記者洪素津台北14日電）中國演員張志勇以電影「漂亮朋友」奪下金馬影帝殊榮，他今天和導演耿軍、製片王子劍來台接受訪問，被問到電影在台灣上映的版權進度，3人表示因為國籍問題卡關，盼能透過連署改變。

張志勇以電影「漂亮朋友」奪下金馬影帝殊榮，耿軍感謝金馬獎的支持，不過中國電影在台上映有多項規範，製片王子劍透露：「因為國籍的方式，無法按照正常的電影方式在台灣放映，我們也發起連署，連署內容說按照國籍，但因為某些法條的原因，我們上映都卡住了，希望能透過連署改變。」

王子劍表示「漂亮朋友」獲獎，讓他們有正向繼續創作的動力，只是該片還不能在台灣上映，「現在就差一點，能不能網開一面，讓大家看這部電影，會有很多自由的創作者來到台灣，因為台灣是華語電影最寬容的地方。」

耿軍則透露：「這裡能包容許多奇奇怪怪又可愛的電影來這邊和大家見面，目前已經有800多人連署了！」

張志勇奪下金馬影帝殊榮，被問到得獎當下的感受，張志勇坦言，自己在工作，大家都傳簡訊給他。耿軍在旁爆料直說：「他哭了半天！」

張志勇坦言，一開始要拍這部電影時心裡是很糾結的，也不知道心理能不能詮釋好這個角色；而片中有許多激烈的床戲，張志勇分享最難的是接吻，床戲部分還好：「我們拍吻戲就商量後真的直接來了！其他的也不算什麼了，最重要的是把自己融入進去，要讓大家看不是演的，最好的表演就是最自然的。」

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最後問起張志勇在拿下金馬影帝後，是否有更多邀約出現，他坦言一直都有戲約在談，此次也很開心能和鍾孟宏合作，參與「餘燼」的演出。

耿軍則說：「其實一直以來我和演員們有一個默契，只要是學生製片的邀約，不講條件只要角色合適有時間我們一定都會去，之後他們假如拍長片或中年叔叔的角色都可以找我們，因為能參與到新的創作者、新的力量，年輕的導演也能開拓多的認知和新鮮的創作。」（編輯：李錫璋）1140114