加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

中國電影「漂亮朋友」上映卡關 導演盼連署改變

2025/1/14 22:35（1/14 22:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「漂亮朋友」製片王子劍（左起）、演員張志勇、導演耿軍14日在台受訪，被問及「漂亮朋友」在台上映的版權進度時，王子劍透露，因國籍問題目前無法按照正常電影方式在台灣放映，「希望能透過連署改變」。中央社記者洪素津攝 114年1月14日
電影「漂亮朋友」製片王子劍（左起）、演員張志勇、導演耿軍14日在台受訪，被問及「漂亮朋友」在台上映的版權進度時，王子劍透露，因國籍問題目前無法按照正常電影方式在台灣放映，「希望能透過連署改變」。中央社記者洪素津攝 114年1月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北14日電）中國演員張志勇以電影「漂亮朋友」奪下金馬影帝殊榮，他今天和導演耿軍、製片王子劍來台接受訪問，被問到電影在台灣上映的版權進度，3人表示因為國籍問題卡關，盼能透過連署改變。

張志勇以電影「漂亮朋友」奪下金馬影帝殊榮，耿軍感謝金馬獎的支持，不過中國電影在台上映有多項規範，製片王子劍透露：「因為國籍的方式，無法按照正常的電影方式在台灣放映，我們也發起連署，連署內容說按照國籍，但因為某些法條的原因，我們上映都卡住了，希望能透過連署改變。」

王子劍表示「漂亮朋友」獲獎，讓他們有正向繼續創作的動力，只是該片還不能在台灣上映，「現在就差一點，能不能網開一面，讓大家看這部電影，會有很多自由的創作者來到台灣，因為台灣是華語電影最寬容的地方。」

耿軍則透露：「這裡能包容許多奇奇怪怪又可愛的電影來這邊和大家見面，目前已經有800多人連署了！」

張志勇奪下金馬影帝殊榮，被問到得獎當下的感受，張志勇坦言，自己在工作，大家都傳簡訊給他。耿軍在旁爆料直說：「他哭了半天！」

張志勇坦言，一開始要拍這部電影時心裡是很糾結的，也不知道心理能不能詮釋好這個角色；而片中有許多激烈的床戲，張志勇分享最難的是接吻，床戲部分還好：「我們拍吻戲就商量後真的直接來了！其他的也不算什麼了，最重要的是把自己融入進去，要讓大家看不是演的，最好的表演就是最自然的。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

最後問起張志勇在拿下金馬影帝後，是否有更多邀約出現，他坦言一直都有戲約在談，此次也很開心能和鍾孟宏合作，參與「餘燼」的演出。

耿軍則說：「其實一直以來我和演員們有一個默契，只要是學生製片的邀約，不講條件只要角色合適有時間我們一定都會去，之後他們假如拍長片或中年叔叔的角色都可以找我們，因為能參與到新的創作者、新的力量，年輕的導演也能開拓多的認知和新鮮的創作。」（編輯：李錫璋）1140114

#中國
#台灣
#金馬
#鍾孟宏
#金馬獎
#張志勇
#耿軍
張志勇
陸片奪得金馬三大獎 國台辦：支持正常合法電影交流婁燁拿下兩項大獎 中國影迷讚金馬獎格局
耿軍
王維華「漂亮朋友」抱走金馬攝影 享受對電影熱愛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：