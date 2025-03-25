會議廳擬4/12播國有器官 北市青年局遭恐嚇報警

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市青年局指出，台灣國際器官移植關懷協會申請4月12日在青年局大樓6樓會議廳播放紀錄片「國有器官」，青年局昨天收到恐嚇信，威脅將槍擊並投擲汽油彈，已報案。

社群網站Threads上有人發文表示，原預訂4月12日要舉行「國有器官」電影放映暨座談會，並將與網紅「八炯」等人座談，但接獲北市府通知取消場地租借，引發關注。但民進黨台北市議員顏若芳留言指出，經與青年局了解，目前借用依然有效、未有取消。

台北市青年局今天表示，台灣國際器官移植關懷協會2月23日提出申請，擬在4月12日在青年局大樓6樓國際會議廳舉辦「國有器官」放映暨座談會。

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青年局指出，昨天收到3封恐嚇電子郵件，內容揚言若舉辦此活動，將進行槍擊並投擲汽油彈。由於將對公共安全構成嚴重威脅，當日下午3時許立即向警方報案，並積極配合相關調查，確保場館及民眾安全。

青年局表示，將與警方協調全面檢討並調整活動的維安措施，並通知主辦單位採取必要應變措施，強化現場安全管制，確保活動順利進行及參與民眾的安全。相關程序尚在確認中，待細節確認後，將由主辦單位另行通知參與民眾。（編輯：戴光育）1140325