國安局：播映「國有器官」紀錄片 全台接獲28起恐嚇

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（中央社記者吳書緯台北26日電）台灣各地播映「國有器官」紀錄片，陸續接獲恐嚇電郵。國安局表示，影城、政府機關、媒體等單位，共接獲28起恐嚇案件；國安局指出，中共對台長臂管轄屬多維度統戰作為，希望透由滲透、威脅及操控等手段，削弱台灣主體性。

立法院外交及國防委員會明天邀請國安局、文化部、警政署、大陸委員會報告「從『國有器官』在台播映困境看中國對台灣的長臂管轄策略，及我國的因應方案」，並備質詢。國安局已將書面報告紙本送抵立委國會辦公室。

國安局指出，近期國內影城播映「國有器官」紀錄片，揭露「中共高官活摘人體器官以達延壽目的」等不法行為，10月文化部、高雄市議會及台北市喜樂時代影城南港店等處所，陸續接獲疑似網軍寄送網路恐嚇電郵；自10月至11月22日止，國內影城、政府、議會、學校及媒體等單位，共接獲28起恐嚇案件，以高雄市7案最多，台北市、新北市、宜蘭及刑事局各3案次之。

針對查處情形，國安局表示，警政署刑事局調閱恐嚇電郵來源IP位置，以法國8案最多、波蘭6案次之，美國、中國各5案，德國、香港及英國各2案，以及泰國、越南、土耳其、日本、西班牙及俄羅斯各1案，據以研判犯嫌透由VPN（虛擬私人網路）跳板程式寄送恐嚇電郵，目前國內尚未發生恐嚇內容所稱置放爆裂物或實際危害等情況，警方正強化影城周邊巡守及安全。

對於中共對台長臂管轄策略，國安局表示，中共對台長臂管轄是以兩岸統一為終極目標，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面，採取系列威脅及干預等手段，希望在國際孤立台灣，削弱台灣主權，在台灣內部營造反獨、促統氛圍。

國安局指出，中共對台長臂管轄的樣態包含侵犯台灣政府管轄權、制定國安法規管轄涉台事務、強化反獨法律懲治工作、依中共法令逮捕台灣公民、藉海外情報網威脅台灣人安全。

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國安局表示，將密切注意中共對台網路恐嚇，加強國內重要處所安全防護，並適時揭露中共圖謀，提升台灣民眾安全意識，以及強化國際情報合作，機先掌握中共對台長臂管轄圖謀、作法及對台威脅等情況，即時研擬應處作為，提供政府及行政機關參處，維護國家整體安全韌性。

國安局最後表示，中共對台長臂管轄屬多維度統戰作為，希望透由滲透、威脅及操控等手段，削弱台灣主體性，國安團隊持續強化國際情報合作及國內安全防護等作為，防範中共對台干預。（編輯：蘇龍麒）1131126