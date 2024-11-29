北市議會30日播映國有器官紀錄片 接獲砍人恐嚇報警偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台灣各地播映「國有器官」紀錄片，陸續接獲多起恐嚇案。北市議員洪健益等人今天說，北市議會明天辦特映會也遭恐嚇揚言要持刀闖入砍人，已報案。信義警分局表示，積極偵辦中。

信義警分局偵查隊指出，已報請台北地檢署偵辦，並通報刑事局等單位一同偵查，明天也會部署51名警力在議會及周遭維安。

民進黨台北市議員洪健益、顏若芳及陳賢蔚今天在議會舉行「控訴！台北市議會遭恐嚇『將持刀闖入砍人』」記者會。

洪健益指出，根據國安局報告提到紀錄片「國有器官」揭露「中共高官活摘人體器官以達延壽目的」等不法行為，自10月上映以來迄11月26日止，全國各機關共接獲28起恐嚇案件，就連台北市警察局也接獲6起恐嚇案。

台北市議會明天將舉辦「國有器官」紀錄片特映會，洪健益說，網路表單開放登記已全數額滿，但近日有不肖人士署名「李洪山」者在表單上留言恐嚇將帶10人闖入議會砍人，認為此事不應發生在言論自由國家，已將此人名額取消並由他人遞補。

洪健益認為，議會不容許任何人恐嚇，影片播放權利及民眾知的權利不容許挑戰，明天下午仍會播映、且播好播滿，台灣人絕不允許中共打壓脅迫，也決不向中共惡勢力低頭，同時邀請台北市長蔣萬安明天一起到場觀賞。

陳賢蔚、顏若芳表示，台灣為自由國家，譴責這種恐嚇行為，要求市警局迅速偵辦，且就連高雄市議會也收到恐嚇，認為台灣的法律不容許用這種方式侵害人民。

「國有器官」紀錄片台灣發行商、雄獅影視文化有限公司負責人管建忠指出，恐嚇事件讓很多戲院卻步，認為片中情節就是描述中共為現代納粹，用軍事行動屠殺信仰者及法輪功，就因片中主人翁、曾親自參與活摘器官的醫師赴台揭露事實，舉辦單位迄今已接獲近50封恐嚇電郵。

管建忠表示，自10月2日凌晨1時許收到首封恐嚇信後，10月5日真善美戲院還收到槍與子彈的恐嚇信，但身為台灣平凡老百姓是有言論及電影放映自由，認為應展開全國各地放映行動，以遏止中共這種恐嚇行為。

洪健益表示，他已於11月27日代表民進黨台北市議會黨團向台北市警察局正式完成報案。

信義警分局偵查隊長曾逸群指出，全案已通報北市警局刑事警察大隊及警政署刑事局進行整合分析，針對署名「李洪山」人士部分，目前也積極調閱資料處理中。警方明天也將加強警力部署，以維護活動及議會周遭安全。（編輯：戴光育）1131129

紀錄片「國有器官」訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。（圖取自https://www.facebook.com/ganjingworld）