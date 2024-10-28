彰化議員莊陞漢擬放映紀錄片國有器官 收炸彈恐嚇信

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（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）民進黨彰化議員莊陞漢規劃舉辦紀錄片「國有器官」放映會，卻收到恐嚇信威脅在服務處、縣議會放炸彈，要求限時刪除播放訊息，警方搜尋未發現爆裂物，加強維安並追緝犯嫌。

莊陞漢服務處、民進黨立委黃秀芳服務處規劃11月1日晚間6時30分，在彰化市彰化生活藝文館舉辦電影紀錄片「國有器官」彰化放映會，免費索票入場，不料莊陞漢、彰化縣議會陸續接獲電子郵件恐嚇放炸彈，並要求指定時限內刪除播放宣傳貼文。

莊陞漢今天接受媒體聯訪表示，由於彰化市目前沒有電影院，因此商借彰化生活藝文館，播放訊息先後在黃秀芳、莊陞漢臉書（Facebook）粉絲專頁刊登，沒想到就收到恐嚇信，聲稱要在他服務處放炸彈，並要求在指定時限內刪除貼文，縣議會也收到相同恐嚇信。

彰化縣警察局接獲通報，立即派員至縣議會、莊陞漢服務處檢查，目前無發現可疑爆裂物，加強門禁維安，並追查寄送恐嚇信犯嫌；彰化縣議會向媒體表示，對任何危害公共安全行為零容忍，全力配合警方調查幕後犯嫌，並啟動內部檢查機制。

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警政署刑事警察局日前指出，數家電影院、影城因播放「國有器官」遭不明人士寄送恐嚇電子郵件，犯嫌使用多個不同電子郵件身分寄發恐嚇信，內容宣稱放置爆裂物、射殺等威脅言語，郵件來源初判來自境外，使用VPN（虛擬專用網路）跳板程式，持續追查。

「國有器官」由華裔章勇進執導，內容訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。（編輯：陳仁華）1131028