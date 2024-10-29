議會借場地播「國有器官」被恐嚇 康裕成：會挺下去

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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄29日電）高市議會今天上午表示將出借場地放映紀錄片「國有器官」，隨即收到恐嚇電郵，要求取消，否則將把議會炸成廢墟；高市議長康裕成表示，已報警，會堅持挺下去。

全國多家電影院上映「國有器官」紀錄片卻遭炸彈恐嚇信要脅。高雄市議會今天上午發布訊息表示，同意出借場地播放「國有器官」紀錄片，並邀市民共同觀賞。

不料，高雄市議會宣布出借場地不久，隨即收到1封恐嚇電郵，表示已在高雄市議會放置多顆爆炸物，要求立即取消「國有器官」放映，並在下午5時前要求所有議員在臉書（Facebook）發表取消聲明，否則將把議會炸成廢墟。

對此，康裕成回應表示，議會已將資料傳給警方依法處理；此次活動是議會不同黨派議員所支持並合辦，在藍綠壁壘分明議場裡相當難得，議會應當議員後盾，堅持挺下去，也期待高雄市民相挺。

高雄市警察局鳳山分局則表示，分局接獲維安情資1件，警方立即到現場清查並未發現任何違禁物品，目前正積極偵辦中，已加派警力配合駐衛警維護議會安全。

「國有器官」由華裔章勇進執導，內容訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。（編輯：陳仁華）1131029