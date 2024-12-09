台南市議會公播「國有器官」遭恐嚇 警現場加強維安

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市議會今天舉辦紀錄片「國有器官」公播活動，因先前曾收到放置爆炸物等恐嚇郵件，警方受理報案後，今天動員警力到現場進行安檢及加強維安，直到活動順利結束。

公播活動邀約人之一民進黨台南市議員朱正軒接受媒體聯訪表示，「國有器官」於今年10月起開始在台灣院線上映，揭露中共利用國家系統，對良心犯進行大規模活摘器官殘暴行徑，刺激到中共敏感神經，恐懼惡行被揭發，更不希望被談論，隨即將「境外恐嚇、境外犯罪」霸權主義伸到台灣。

朱正軒表示，許多放映單位或媒體收到電郵，或以在報名表單留言「闖入砍人或射殺、已放置炸彈、丟汽油彈」等方式，恐嚇不得放映或報導「國有器官」紀錄片，台南市議會在今天公播前也收到多次「放置爆炸物」恐嚇信，還附有槍枝、子彈等物品照片。

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他說，台南市議會堅定拒絕恐嚇，向轄區警方報案後，今天公播活動如期舉行，400個名額很早就額滿，警方上午就派遣多名警力到場，除入場民眾須接受安檢，也在現場警戒維持秩序，對前往觀賞民眾增加一些不便，感到不好意思。

朱正軒表示，中共霸權行為無法撼動台灣追求真相與守護人權決心，恐嚇手段反而讓更多人看到「國有器官」價值；舉辦公播活動不僅是支持紀錄片，也是對抗極權實際行動，讓世界知道台灣站在正義的一方。（編輯：陳仁華）1131209