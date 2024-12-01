彰化埔鹽順澤宮發12強冠軍帽 民眾半夜搭帳棚搶拿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化埔鹽順澤宮為慶祝台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，設計「Team Taiwan」限定版冠軍帽免費發放，有民眾半夜搭帳棚排隊；今天上午開放索取250個號碼牌火速被拿光。

順澤宮人員告訴中央社記者，上午8時開始發號碼牌，9時開放索取250頂冠軍帽，但他清晨5時許來開門，即看到20、30人在排隊；有民眾昨晚11時許就來搭帳棚，有人則自備躺椅排隊。

陳姓女子說，她上午8時20分左右到場，號碼牌就已發放完畢，下次可能要清晨就來排隊才有機會拿到限定版冠軍帽。

順澤宮表示，感謝「Team Taiwan」讓全國人民團結在一起，永不放棄精神更讓世界看見台灣人氣度與拚勁，為慶祝台灣隊拿下世界冠軍，特別訂製限定版宮帽與大家分享喜悅。

限定版宮帽印有「Team Taiwan」，並有「All In」手勢及1顆骰子擲6點，代表最高點、意義滿滿。

順澤宮指出，12月7、8、14、15日每天上午9時、下午1時各免費發放250頂限定版「Team Taiwan」冠軍宮帽，提前1小時發號碼牌；目前提供給學校棒球隊宮帽數量已額滿，停止受理。（編輯：李淑華）1131201