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增台金航線機位與小三通航班 陳玉珍邀相關單位共商

2024/12/2 20:48
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（中央社記者吳玟嶸金門2日電）國民黨立委陳玉珍邀集陸委會、交通部、航港局、民航局等單位，共商增加小三通航班與台金航線機位，並要求移民署評估陸客落地簽開放時程後，呈報兩岸政策決策相關單位議決。

陳玉珍今天透過新聞稿表示，為因應陸客訪金人數增加，金門民眾反映小三通航次不足，以及台金航線訂不到機位等問題，11月29日召開協調會，邀集陸委會、交通部、航港局、民航局等單位共商因應作為。

針對金門小三通增加航次，陳玉珍說，金門小三通平均載客率已達7成，假日尖峰時期更有雙向8成5以上運量，顯示目前雙向20航次運量已不敷使用；陸委會經濟處副處長李必仁說，如需定期航班增班，由交通部航港局依實際旅運需求及運能評估規劃後，再依相關程序呈報。

台金航線增加航班機位部分，陳玉珍表示，近期許多金門鄉親反映，除春節有搭機需求，平日就經常班機客滿，盼交通部民航局協調長榮與華信2家航空公司，持續加大台金航線運能；民航局表示，擴大小三通航班可增加台商春節藉由小三通返台人數，讓過往春節台金航線往往是單向客滿情況，反向也能有搭機人潮，增加航空公司加開春節班機意願。

會議中CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）等各業務單位均表達可配合增班需求增派人力，業務執行無虞；經各單位表達意見後，陳玉珍作出結論，有關金廈小三通航班，要求航港局朝1天36航次方向規劃，12月5日前呈報交通部，交通部12月6日前呈報兩岸政策決策相關單位議決。

因應春節假期返金過年需求，台金航線加班機部分要求民航局與2家航空公司加強協調運能，以加班機或加大機型方式解決春節疏運需求，讓金門鄉親如期返鄉。

此外，陳玉珍也表示，陸客落地簽部分，要求移民署評估陸客落地簽開放時程後，呈報兩岸政策決策相關單位議決。（編輯：陳仁華）1131202

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