國小師長疑霸凌學生 中市教育局：如有違失必嚴懲

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市有家長投訴，小孩在校疑遭師長霸凌並逼迫轉學事件，向教育局反應也遭敷衍回應。台中市教育局今天表示，7月1日即督促學校全力加速調查中，如有違失必定嚴懲嚴辦。

人本基金會中部聯合辦公室今天陪同受害學生家長現身台中市議會民進黨團辦公室召開記者會，指控學校總務主任對學生霸凌，家長多次向教育局反映，卻遭教育局敷衍回應；學校還逼迫學生轉學，最後的調查報告也認定總務主任行為不成立霸凌。

教育局表示，6月接到陳情即積極督促學校進行調查，學校6月28日向教育局進行校安通報、7月1日學校召開校事會議決議受理組成調查小組進行調查。

對於總務主任被檢舉涉不當對待情形，教育局指出，已提供調查人才庫名單供學校組成調查小組，目前調查中；至於該校前校長遭檢舉一事，教育局已依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」受理調查中，調查小組委員皆為外聘並符合教育部調查人才庫名單。

教育局也指出，依特殊教育法規定，家長只要提出特殊教育鑑定需求，學校必須主動說明申請方式提供協助，不可以無輔導資源等由，強迫學生轉學，如調查屬實必將究責。

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對於質疑學校洩密，教育局說明，學生輔導紀錄如做為調查必要，提供作為調查委員的瞭解依法有據，無洩密疑慮；另所指偽造或變造學生輔導紀錄部分，據校方說明是邀請家長提供意見修正，教育局會再介入調查了解原委。

教育局強調，對於學校任何疑不當對待學生相關事件，均秉持公平公正依法辦理，如有違法嚴懲嚴辨，以維護學生權益；另持續督導各級學校依學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項等相關規定辦理，務必落實正向輔導管教措施，倘發現學生有任何狀況，主動提供相關心理輔導諮商諮源，並落實學生三級輔導工作，提供學生安全友善學習環境。（編輯：孫承武）1131203