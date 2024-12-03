推生態永續 長春石化苗栗廠續簽保育合作備忘錄

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）長春石化苗栗廠位於苗29線旁、石虎棲地熱區，今天由廠長楊天源代表與縣府續簽生態保育合作備忘錄，盼藉公私部門齊心努力，持續朝環境永續發展目標邁進。

苗栗縣政府自民國107起在後龍溪岸苗29線陸續推動多項環境友善工作，長春石油化學股份有限公司苗栗廠去年自發性簽訂生態保育合作備忘錄，協助縣府執行生態保育工作，以維持生物多樣性。

長春苗栗廠今天續簽合作備忘錄，由廠長楊天源、副縣長邱俐俐分別代表雙方完成簽署，長春將持續認養苗29線友善動物通道設施、定期除草及將防護網之攀緣植物移除，成立巡守隊每月固定巡守，另於巡守範圍內架設紅外線自動相機監測，認購200份友善石虎農作等，以實際行動協助維護石虎等野生動物棲地及支持友善石虎農產品。

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楊天源表示，公司自1964年在苗栗設廠，至今滿60年，苗栗廠區位於苗29線旁，除協助生態保育之外，公司也投資逾新台幣30億元，規劃將苗栗廠汽電共生機組以燒天然氣取代煤炭，降低碳排。他說，目前天然氣管線工程施作進度已接近90%，預計明年第3、4季可望試車。

邱俐俐指出，長春石化在苗栗扎根已久，感謝公司協助地方維持生態平衡，對石虎保育貢獻良多，並響應環境永續發展，與中油合作一起汰換老舊管線，改燒天然氣，相信對空氣品質改善有相當大助益。（編輯：方沛清）1131203