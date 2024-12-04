推廣庶民美食 新北114年擬辦黑白切節、油飯節

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）為凝聚庶民美食、街頭小吃的共同記憶，新北市府經濟發展局今天說，計畫明年舉辦系列「新北黑白切節」「府中夏日派對」「新北油飯節」，讓大家吮指勾起日常美味的記憶。

市府經濟發展局長盛筱蓉在市政會議專案報告表示，透過庶民經濟連結人與人的情感。尤其，除企業外，也將輔導具有巷弄人情味的夜市、街邊小吃等。

她說，無論是工人早餐吃的切仔麵、下班後品嚐的米粉湯或宵夜，被譽為「黑白切」的各類滷味小菜別具風味，更受到老饕的追逐，也是台灣人共同的記憶。

經發局說，「黑白切」源自台語，意思是隨意切些菜；主要是白切豬嘴邊肉、頭骨肉、肝連、三層肉及各式豬內臟、器官組合而成的小菜。隨時代變遷，現代的「黑白切」也增加許多品項。

盛筱蓉說，預計明年3月、4月預計推出「新北黑白切節」，來個滷味大拼盤競賽，可分成庶民組、美食高手組，推廣在地特色優質好物及美食店家，為產業創造商機。

盛筱蓉說，經發局也計畫114年舉辦「府中夏日派對」「新北油飯節」等系列活動，尤其，不少傳統市場的油飯很有名，透過傳統美食競賽，推廣庶民文化以促進新北消費經濟。

市長侯友宜接受聯訪時，被問到最喜歡哪種庶民美食，他笑說，自己是市場長大的孩子，和市場有深厚的感情，從小就吃「黑白切」，只要看到黑白切、擔仔麵、切仔麵、油麵、炒米粉，他都喜歡吃。

他說，舉凡豬腳飯、滷肉飯、大腸等，這些都是最棒的生活回味。希望透過行銷結合傳統飲食文化，找到有韌性與溫度的美味。（編輯：方沛清）1131204