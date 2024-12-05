12強國手江國豪陳冠偉回彰化 勉勵小選手奮戰到底

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）出身彰化的世界12強棒球賽台灣隊國手江國豪及陳冠偉，今天上午回彰化參加見面會，勉勵彰化基層棒球選手。江國豪說，棒球這條路不容易，鼓勵小朋友學習台灣隊精神，奮戰到底。

世界12強棒球賽台灣隊擊敗日本拿下冠軍，其中擔任投手的陳冠偉曾加入彰化藝術高中棒球隊，後來加入職棒味全龍隊；江國豪小學時加入員林東山國小少棒隊，國中加入彰化藝中國中部棒球隊，目前則是富邦悍將隊的投手。

彰縣府今天為陳冠偉、江國豪舉辦見面會，與彰化藝中、員林東山國小少棒隊的基層棒球員分享奪冠喜悅，並鼓勵小選手們繼續努力。彰化縣長王惠美也禮聘2名選手擔任彰化縣的特聘棒球指導教練，各頒發獎金新台幣15萬元，在球季結束時前往縣內學校進行棒球教學。

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江國豪說，每年都會回母校分享經驗，而棒球這條路不容易，常會遇到挫折，希望學弟們懷抱積極心態，就能克服困難。像這次12強賽，團隊展現了強大的凝聚力，每名隊員都為球隊勝利付出努力。

陳冠偉說，學校現在的訓練環境和以前相比有很大進步，看到環境一年比一年好相當開心，在彰化讀書有較多比賽機會，能增加比賽經驗。他也勉勵學弟妹們，無論在訓練上或是學習上，可以更有動力，希望他們能有更好成績。（編輯：張雅淨）1131205