張惠妹演唱會疏散 蔣萬安：北市府責無旁貸

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北5日電）張惠妹大巨蛋演唱會疏散議題，台北市副市長李四川重申並未要求張惠妹唱到凌晨，是張惠妹團隊提出希望周邊商家可營業至凌晨1時30分；市長蔣萬安表示，疏散是市府責任。

台北市跨年晚會碰上歌后張惠妹台北大巨蛋開唱，預期人潮將破20萬人次。為順利完成疏運，雙方開會達成共識，演唱會活動將延長至隔天凌晨1時30分，錯開2活動散場人潮。

台北市長蔣萬安今天列席市議會市政總質詢被堵訪問及此事，表示任何活動的疏散與交通等都是市府的責任，謝謝演唱會主辦單位的建議，北市全力配合推動，責無旁貸，將擬定各項SOP（標準作業程序）。

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李四川被國民黨台北市議員李傅中武問及此事時說，張惠妹經紀人有些誤會，市府沒要張惠妹演唱至凌晨1時30分，是張惠妹團隊提出交維計畫內希望周邊商家可營業至凌晨1時30分，才能錯開參加演唱會的觀眾人潮。

李四川說，昨天開會時沒要求張惠妹演唱會演唱至凌晨1時30分，北市府會負起當天演唱會外圍的交通維持責任，不會把責任丟給張惠妹團隊。且昨天開會時，張惠妹團隊都有在場，市府曾說過的話都很清楚，也許雙方有誤會。（編輯：李錫璋）1131205