議員問是否參選新北市長 李四川答人生很難定啦

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北30日電）2026年新北市長選戰備受關注，民進黨台北市議員洪婉臻、張文潔今天質詢問到，台北市副市長李四川是否規劃參選。李四川坦言，「說實在的，人生很難定啦」。

台北市長蔣萬安下午列席台北市議會進行「114年度市府施政計畫等案」報告及詢答。

京華城土地遭扣押，台北市政府因此不予施工勘驗、變相停工，引發擔憂恐造成公安疑慮。洪婉臻質詢指出，台北市政府24日邀請鼎越開發及四大技師公會等單位開會，李四川會中是否曾請鼎越拿掉爭議20%容積獎勵，之後看情況可以再談，若鼎越仍不放棄，北市府打算怎麼做。

她提到，京華城案保有地下7層，所以承包商必須持續抽地下水，但北市府若以實質停工手段，承包商未來若不能繼續往上蓋，也不抽地下水，要如何因應，不希望京華城變成基泰大直翻版，進而影響到周邊地基安全，該談判就要談判，不能放縱財團想怎樣就怎樣。

李四川答詢表示，他有呼籲及建議，但鼎越沒有接受，因為現在未起訴及定罪，以無罪推論狀況，只能呼籲依法行政，建議先將爭議拿掉，未來若司法還清白，當然可以行政救濟。

他指出，此案本身扣押又更裁，若再繼續扣押，就停止施工勘驗；若繼續施工，會在安全無虞之下勒令停工。

洪婉臻問到，最近各界關注李四川是否要參選新北市長，到底有沒有要參選，還是明年才要決定。

李四川表示，他到現在為止沒有要選舉。對於是否明年才要決定的詢問，他認為「這是我人生規劃」。

隨後張文潔追問，李四川剛剛是否不小心透漏要參選，她認為蔣萬安日前找張溫德擔任台北市副市長，是否就是要取代李四川，以便讓李四川參選新北市長。

李四川答詢指出，只是告訴大家有關自己的人生規劃，並感覺自己這兩年在台北市做得不錯，為何大家一直要趕他走，自己能不能做滿，不是他能夠決定的，自己想做滿啊 ，最後坦言「說實在的，人生很難定啦」。

蔣萬安表示，3名副市長都有各自分工，大家都希望台北隊能持續為台北服務。（編輯：戴光育）1131030