卓冠廷批雙北涉圖利中工 要求新北提告北市

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（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨新北市議員卓冠廷質疑，環狀線是李四川任新北副市長時和北市府簽約，該由北市要求中工保固復原，新北市卻先出錢，雙北涉嫌圖利中工，要求提告北市並追究官員責任。

新北市議會今天進行市政總質詢，卓冠廷指出，過去人家講說三環三線夢中實現，但環狀線通車並經0403地震後，發現這並不只是夢中實現，反而是一場噩夢。

他表示，捷運環狀線是由台北市捷運局規劃發包，負責施工的是威京集團的中華工程公司，依約保固5年至2026年3月。但通車4年多因地震產生多處嚴重錯位，修復工程經費從原先預估的新台幣4.5億元暴增至14.41億元，但市府在隔天開會，在還沒釐清受損原因、合約和責任的情況下，就答應先支付修復經費。

他表示，環狀線的合約是由時任新北市副市長李四川2011年和北市簽約，新北市政府是業主，合約中明示「乙方（台北市）與其代理人、受雇人、受任人、廠商或任何第三人因辦理本工程所生之所有權利義務、債權債務等，應由乙方依法處理。」

他表示，依照台北市與中工的保固條款中，因天災而免除賠償責任條款是「廠商無法預期或是採取防備措施者」但依工程標準必須做到能承受6級震度，卻是在5弱地震下受損，並不適用天災免責的條款，依合約就該由台北市全權處理負責。

他表示，雙北4月4日召開第1次復原工程會議就作出「所需經費由新北捷運局先行支應」的結論，直到4月6日才去檢視合約，甚至到了4月8日第5次會議，會議紀錄中工表示「不涉及保固責任，但願意協助復原工程，相關費用請新北捷運局支付費用」。

卓冠廷要求，新北市動用災害預備金支付8億元給中華工程，新北市議會應拒絕審查決算，其次要求新北市政府研議提告台北市市政府，要求依約賠償，第3，要求政風處調查公務員涉嫌非法圖利中工。

卓冠廷強調，李四川在新北市時簽約就要求責任都由北市負責，但當李四川去台北市服務後，環狀線出事，卻變成新北市要出錢，「神也是他（李四川）、鬼也是他」，建議侯友宜不要支持李四川參選新北市長。

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捷運局長李政安表示，災後第1天開會是由他主持，台北市捷運局就同意以工程主辦機關角色來進行修復，但第2天開會，北捷表示說這個是保固還是天災，還是有待釐清，因此才會送第3方鑑定。

侯友宜針對是否有官員涉嫌圖利中工一事答詢表示「該法辦就法辦，要證據充分，該辦就辦」。並強調，先支付修復經費，是因要先搶通環狀線，未來等到第三方公證結果出來，看到底是天災或是設計、施工問題，一定會追究責任的。（編輯：方沛清）1131028