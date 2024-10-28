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京華城停工恐釀公安疑慮 蔣萬安將邀集專家討論

2024/10/28 11:34（10/28 12:06 更新）
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京華城土地遭扣押，台北市政府因此不予施工勘驗、變相停工，引發擔憂恐造成公安疑慮。台北市長蔣萬安（左）28日上午出席活動前接受媒體聯訪表示，確保公共安全是最重要的，接下來將邀集專業人士、四大技師公會討論。中央社記者陳昱婷攝 113年10月28日
京華城土地遭扣押，台北市政府因此不予施工勘驗、變相停工，引發擔憂恐造成公安疑慮。台北市長蔣萬安（左）28日上午出席活動前接受媒體聯訪表示，確保公共安全是最重要的，接下來將邀集專業人士、四大技師公會討論。中央社記者陳昱婷攝 113年10月28日
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）京華城土地遭扣押，台北市政府因此不予施工勘驗、變相停工，引發擔憂恐造成公安疑慮。台北市長蔣萬安今天說，確保公共安全是最重要的，將邀集專業人士討論。

台北市副市長李四川日前與四大技師公會討論京華城停工議題後表示，若京華城土地持續遭法院扣押，市府也依法不予施工勘驗，京華城無法將一樓樓板及B1、B2做完，恐會對周遭建築造成安全疑慮。

李四川當時向鼎越開發提議，先行放棄爭議的20%容積獎勵就可以照常施工，避免京華城變成爛尾樓，後續若司法證明清白可以提出行政救濟，但未獲正面答覆。

蔣萬安今天出席台北市性別平等辦公室成立10週年活動前接受媒體聯訪表示，無論如何，最重要的一定是確保公共安全，並避免對周遭住戶造成影響，所以接下來將邀集專業人士、四大技師公會討論。

台北地檢署偵辦京華城案，認為民眾黨主席柯文哲等人涉違法圖利鼎越20%容積獎勵，向北院聲請扣押京華城土地獲准。鼎越公司提起抗告，高院23日撤銷原裁定，發回北院更裁。

此外，周杰倫在台北大巨蛋的演唱會門票遭黃牛漫天喊價，再度掀起實施實名制呼聲。蔣萬安說，立法院很關注此議題，相信接下來會有充分溝通，只要能有效遏止黃牛、確保民眾權益，他都樂見。（編輯：張銘坤）1131028

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