基北北桃減碳存摺升級 114年達標可換日用品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北2日電）響應2050淨零排放，基北北桃4市今年攜手推出「我的減碳存摺」，讓民眾看見搭乘綠運輸的減碳量，並在今天宣布，明年起除了每個月抽獎，減碳量達標還能兌換日用品。

台北市交通局今天舉辦「基北北桃我的減碳存摺」模範企業頒獎典禮，同時宣布明年除了抽獎活動，還會推出兌獎制度，民眾每個月減碳量達到20公斤，就可兌換專用垃圾袋、動物園門票及全家便利商店的咖啡、霜淇淋等。

台北市交通局長謝銘鴻會後接受媒體聯訪表示，減碳需要所有人一起努力，而努力就應該有獎勵，但「月月抽」不是每個人都會得獎，所以預計明年2月起推出「月月兌」，讓響應綠運輸的民眾可以換實用禮物，獎項持續募集中。

交通局指出，減碳存摺今年參與人數突破32萬人，累計減碳量逾2.7萬公噸，明年除了新增獎勵機制，還會開放所有基北北桃企業、機關及學校參與累計減碳量排名，組成「減碳大聯盟」，盼帶動全民一起響應淨零碳排。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市副市長李四川致詞時說，擔任公務員數十年年來，地球的暖化讓他相當有感，過去會下3天的雨量，現在3個小時就下完了，透過工程增加降雨容受度只是治標，真正要杜絕積淹水問題還是要靠減緩氣候變遷。

他期許，減碳存摺的效益會拓展到民眾生活、企業運作中，讓減碳量成為計算每日步行數一樣受重視的指標，並鼓勵大家從最基本的日常用電及工廠節能做起，共同為地球貢獻心力，讓極端氣候帶來的災害降到最低。（編輯：張銘坤）1131202