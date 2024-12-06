「台南400宴」有人退訂 12/7再預購
2024/12/6 12:39
（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市政府12月29日將在大台南會展中心舉辦「台南400城市食力-400宴」，4日開放預購，限量400桌不到4分鐘完售，但因有人未完成付款及退訂，市府7日中午再次開放訂購。
「台南400宴」是台南400城市食力系列活動的壓軸，邀集台南4大總舖師辦桌，4日中午12時在全台7-11門市ibon機台與售票系統開放訂購。
市府告訴中央社記者，「台南400宴」限量400桌、4000個名額，4日開放預購後不到4分鐘完售，但截至今天中午11時30分，39桌未完成付款及退訂，7日中午12時再次開放預購。
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觀光旅遊局指出，「台南400宴」邀集台南知名4大總舖師，包括阿勇家餐飲事業汪義勇（阿勇師）、施家班餐飲宴席玄饌宴會館施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席餐廳郭育宏等人聯手操刀。
「台南400宴」將於29日中午12時在大台南會展中心開席，出菜10道佳餚，分別是「五福府城耀荷南」、「粉絲宮煲炒帶子」、「布袋干貝繡球雞」、「荷葉米糕網西丸」、「南式古味紅燒羹」、「台式極品佛跳牆」、「溜油龍膽石斑魚」、「紹興藥膳海大蝦」、「金玉滿彩水果塔」、「仙草凍併冰淇淋」，富有台南味。（編輯：孫承武）1131206
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