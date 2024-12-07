金門國際身障日活動 盼公私協力建構共融環境

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（中央社記者吳玟嶸金門7日電）伊甸金門身障中心今天舉行國際身心障礙者日慶祝活動，表揚身心障礙者楷模、照顧楷模等；金門縣副縣長李文良出席祝賀並表示，縣府將持續透過公私協力共同建構友善身心障礙者共融環境。

每年12月3日為國際身心障礙者日，為使更多人能參與慶祝活動，伊甸基金會金門縣身心障礙者服務中心舉辦的「環境無礙共經營，資訊可及齊參與」活動在今天上午登場，除共聚圍爐，也表揚身心障礙者楷模、照顧楷模等；李文良、伊甸基金會董事長陳宇昭、無黨籍金門縣議員董森堡等出席祝賀。

李文良表示，縣府針對不同障別服務對象提供個別化服務，包括「社區式日間照顧服務」、「家庭托顧服務」、「視障生活重建服務」、「聽語障手語翻譯服務」等，透過不同服務建置，提供障礙者適切服務。

李文良也說，盼與伊甸社會福利基金會、晨光社會福利基金會、康復之友協會、身心障礙者家長協會等單位持續公私協力投入服務，為建構友善身心障礙者共融環境而努力。

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陳宇昭說，伊甸5年前承接金門縣府委辦的輔具資源中心，提供有需要民眾輔具評估、維修、借用及回收，之後也由金門縣府補助成立金門第1間精神障礙者協作模式服務據點「方舟之家」、以及身心障礙者服務中心等，盼使每項支持服務，都成為身障家庭真正的助益。

伊甸基金會也透過新聞稿表示，此次身障日活動結合「愛．圍爐」，席開60桌，現場約有400名身心障礙者及其家庭相聚，提前感受年節氛圍。慶祝活動中，除有在地團體帶來「公揹婆藝陣」，以及打擊樂與舞蹈表演等，也表揚身心障礙者楷模、身心障礙者照顧楷模，以及推動社會福利有功人員共15人。（編輯：謝雅竹）1131207