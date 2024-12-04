南洋鄉僑青年到金門尋根 5天深入探索祖先故里

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（中央社記者吳玟嶸金門縣4日電）52名東南亞金門鄉僑青年今天到金門展開5天4夜尋根旅程，拜會縣府、議會，也將深入各鄉鎮探訪文化歷史古蹟、傳統禮俗，實地進行戰地文化、生態等，並造訪金門親友。

金門縣政府自2003年起辦理南洋鄉僑青年返金尋根交流活動，除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，2020至2022年以線上互動，每年均邀請僑青到金門交流；此次共有來自5個國家的52名僑青參與交流活動，一行人今天下午前往金門縣府拜會。

金門縣副縣長李文良表示，歡迎僑青回到自己祖先居住地，金門早期比較辛苦時期，是靠大家的阿公阿嬤才能度過，因此很感恩那段時間的支持，現在金門已經可以自主，更是全台灣社會福利做得很好的縣市。

李文良說，許多參與過交流的僑青會再回來金門，上個月就有1名新加坡僑青聯絡上縣府，當時也與他的家人一起相聚；希望僑青除了參加交流活動，如果要自己回來旅遊、讀書或有其他規劃，都可以跟縣府聯繫。

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拜會行程中，李文良贈送交流團金門高粱與貢糖，交流團員則以各地特產回贈。

金門縣教育處透過新聞稿表示，此次返鄉尋根的52名僑青，來自新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊、菲律賓等國家；此行除拜會金門縣政府、金門縣議會、台灣金門同鄉會外，為讓僑青充分認識金門故里，團員們將深入各鄉鎮探訪文化歷史古蹟、傳統禮俗、姓氏宗祠，實地進行戰地文化、生態、傳統聚落巡禮及體驗，並造訪金門親友。（編輯：郭諭儒）1131204