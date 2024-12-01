金門家扶寒冬送暖愛心園遊會 千人同樂傳愛心

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（中央社記者蔡孟妤金門1日電）金門家扶中心2024年「家的希望，有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，今天在金馬聯合服務中心前舉行，吸引千名親子同樂。金門家扶中心呼籲關注地區貧窮議題，幫助孩子翻轉人生。

「家的希望，有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，主題訴求「看不見的貧窮」，呼籲民眾共同關注地區貧窮議題。園遊會設有愛心義賣攤位，還有許多精彩演出。主辦單位也感謝協辦及贊助單位相助，並表揚長期捐款人對家扶中心的支持。

出席活動的國民黨籍金門縣議員洪成發，得知家扶每年在過年前都會募集年菜送給200戶家庭，現場加碼捐款新台幣12萬元，讓弱勢家庭在過年前加菜。

金門縣政府副縣長李文良表示，每年12月為金門家扶的年度盛會，看到各社區、企業及個人等單位攜手扶助弱勢家庭，展現金門人的熱情與活力，讓金門這島嶼能夠更幸福及和諧。他也當場捐助10份年菜給家扶的扶助家庭。

金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙表示，金門家扶愛心園遊會為固定的年度大型活動，藉此招待家扶扶助兒童出席園遊會，並且邀請大同之家、康復之友及福田家園的服務對象參與，同時籌措明年度兒童的扶幼助學費用及活動經費。

楊肅謙說，目前家扶中心協助約330名孩童暨200戶家庭，因為有金門在地鄉親和各界善心人士的幫忙，讓金門的弱勢兒少的生活及學習得以穩定和成長。

金門家扶中心主任洪依帆指出，活動中贈送每戶受助家庭2000元的大賣場禮券，同時也頒發許多獎學金，也期望透過社會各界的持續支持，讓愛與希望永續傳遞。（編輯：李淑華）1131201