推八音技藝 范佐銘盼傳承客家文化

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣8日電）中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會推廣客家音樂藝術，辦北管八音研習活動，客家委員會副主任委員范佐銘今天出席說，盼客家八音技藝續傳承，讓更多民眾了解客家文化。

中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會今天辦傳統客家音樂人才培訓北管八音研習成果發表會，其中，研習營的2名學童徐睿廷、徐睿成以八音演奏兒歌小星星，演出很有創意，現場掌聲不斷。

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范佐銘表示，透過見證客家八音技藝的傳承，也看到有更多民眾加入，還包含許多學生參與研習，讓傳統技藝能持續延伸與保存，未來不只有八音班，還要有客家戲曲等，讓更多民眾認識客家文化。

客家委員會提供新聞資料指出，中華兩岸傳統客家表演藝術交流協會為推廣傳統客家音樂藝術，每年辦理為期半年的年度傳統客家音樂人才培訓、北管八音研習計畫，藉以傳承與發揚客家傳統文化。（編輯：方沛清）1131208